Covid-19 : les autorités sanitaires analysent des documents saisis au siège d’une église de Shincheonji

Photo : YONHAP News

Alors que les voix s’élèvent de plus en plus contre l'église de Shincheonji, dont les adeptes et leurs proches représentent une grande partie des patients infectés par le Covid-19, les autorités sanitaires sud-coréennes ont mené, hier, une investigation administrative au siège de l’une de ses églises, située à Gwacheon, dans la banlieue sud de Séoul. Objectif : mettre la main sur la liste des fidèles et des novices ainsi que l’enregistrement de ceux qui se sont rendus aux cultes.Le premier directeur général du Siège central de lutte contre les catastrophes et la sécurité (CDSCHQ) , Kim Gang-lip, a fait savoir, aujourd’hui, qu'une comparaison des documents confisqués avec ceux fournis par la secte était actuellement en cours. Avant d'ajouter que les autorités compétentes se réserveraient le droit de demander un remboursement des coûts pour le dépistage et le traitement des membres de cette secte, jusqu'à présent pris en charge par l'État, s'il s'avère que Shincheonji a brouillé, exprès, les travaux épidémiologiques en présentant des listes manipulées.Néanmoins, le haut officiel sud-coréen s’est montré prudent en affirmant que, pour l’heure, il n’y avait rien à dévoiler sur cette question, étant donné que l’analyse des documents était toujours en cours.