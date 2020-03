Covid-19 : les partenaires sociaux conviennent de s’efforcer à maintenir l’emploi

Photo : YONHAP News

Les syndicats, le patronat et le gouvernement se sont mis d’accord, aujourd’hui, pour conjuguer leurs efforts afin de maintenir les emplois, malgré le ralentissement économique causé par l'épidémie du Covid-19, et ce, en profitant au maximum de la réduction du temps de travail ou des différents congés.Le Comité du travail social et économique, un organe de dialogue social placé sous l’égide du président de la République, a adopté, aujourd’hui, une déclaration en ce sens visant à surmonter la crise sanitaire en cours. Il s’agit du premier plan d’action signé par les partenaires sociaux depuis le début de la contamination dans le pays.Le document stipule que l’exécutif s’engage à augmenter le nombre d’entreprises bénéficiant des subventions destinés à maintenir leurs emplois et à adoucir les conditions d’offre de cette aide, en prenant en charge une partie des primes de congé, alors que la demande pour obtenir ce soutien gouvernemental explose ces dernières semaines. En effet, le nombre d’entreprises ayant formulé une telle demande s’élèvait, entre le 29 janvier et le 5 mars, à 6 611.Par ailleurs, le texte recommande au patronat de permettre aux employés placés à l’isolement chez eux de se reposer suffisamment et d’assurer uniquement les tâches nécessaires, afin de rester en bonne santé.Enfin, la déclaration appelle les syndicats à s’abstenir d’organiser des rassemblements jusqu'à nouvel ordre et de faire preuve de flexibilité quant à la période et la durée des négociations salariales avec la direction.