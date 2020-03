Covid-19 : les dons collectés par Hope Bridge s’élèvent à 46 millions d’euros

Photo : YONHAP News

L’association caritative sud-coréenne Hope Bridge a annoncé avoir collecté, mercredi, à 15h, un total de 61,73 milliards de wons, soit environ 46 millions d’euros. Des dons destinés à combattre la crise du Covid-19.D’après l’ONG, près de 9,4 milliards de wons ont été dépensés pour fournir des aliments et des biens de première nécessités aux individus placés en quarantaine chez eux, acheter des masques et des désinfectants et offrir des kits d’encouragement aux effectifs médicaux. L’association est également venue en aide aux ressortissants rapatriés de la ville de Wuhan, en Chine, ainsi qu'à ceux dans la ville de Daegu et dans la province de Gyeongsang du Nord, qui l’entoure.Par ailleurs, de nombreuses organisations religieuses, entreprises et célébrités ont répondu à l’appel de Hope Bridge, en apportant des contributions importantes. Les fans des Bangtan Boys (BTS) ont, par exemple, donné près de 500 millions de wons, l'équivalent de 373 000 euros, au nom de leur groupe préféré. Cet argent est en grande partie issu du remboursement du concert du septuor qui était prévu à Séoul, mais qui a finalement été annulé en raison de l'épidémie.