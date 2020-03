Météo : vendredi bleu, samedi couvert, dimanche printanier

Photo : YONHAP News

L’ensoleillement a été totale ce matin en Corée du Sud. Cependant, des nuages devraient progressivement monter par le sud du pays et couvrir une bonne partie du sud-ouest du territoire dans l’après-midi.Les températures se sont légèrement radoucies aujourd’hui. Les maximales atteindront 10°C à Séoul et sur l’île de Jeju, 12°C à Daejeon, 13°C à Busan et 14°C à Daegu.D’après les prévisions de Météo-Corée, la couverture nuageuse devrait s’intensifier et s’étendre sur la totalité du territoire samedi. Demain matin, les nuages seront présents un peu partout et des précipitations commenceront à apparaître sur une grosse moitié sud. Dimanche, le soleil fera son retour dans tout le pays et annoncera l’arrivée du printemps à tel point que les températures dans la capitale atteindront 12°C samedi et monteront jusqu’à 17°C dimanche.