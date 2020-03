Covid-19 : avec 505 nouveaux patients, la Corée du Sud compte 6 593 infectés

Photo : YONHAP News

Le nombre de nouveaux cas ne ralentit toujours pas. Lors de son bilan de l'après-midi, le Centre de contrôle et de prévention des maladies (KCDC) a annoncé une augmentation de 505 nouveaux patients par rapport à hier, 16h. Depuis le début de la contamination, 6 593 personnes ont été infectées. Parmi elles, 43 sont décédées et 108 sont sorties de l'hôpital guéries.Par ailleurs, les autorités sanitaires continuent de multiplier les tests de dépistages. Le KCDC a indiqué avoir procédé à plus de 160 000 contrôles à travers le pays. Quelque 21 000 personnes attendent encore leurs résultats.Au niveau des données statistiques, 90,3 % des malades sont à Daegu et dans la province de Gyeongsang du Nord et 62,7 % sont des femmes. Concernant les âges, ce sont les 20-29 ans qui sont les plus touchés, à hauteur de 29,9 %, suivis des quinquagénaires à 19,4 % et des quadragénaires à 14,1 %.