La Corée du Nord lance trois projectiles vers la mer de l’Est

Photo : YONHAP News

Pyongyang a effectué ce matin trois tirs de projectiles depuis la province de Hamgyong du Nord vers la mer de l’Est, qui sépare les deux Corées et le Japon. C’est ce qu’a annoncé l’état-major interarmées sud-coréen (JCS).Tout en surveillant le moindre mouvement au nord de la frontière, les autorités militaires sud-coréennes analysent, en collaboration avec l’armée américaine, les particularités des lancements qui viennent d’avoir lieu.Petit rappel : le dernier tir de Pyongyang remonte au 2 mars dernier. A 12h 37, le régime de Kim Jong-un avait lancé deux projectiles, supposés être des missiles à courte portée vers la même direction.C'est donc une nouvelle provocation, en seulement une semaine, de la part du royaume ermite, qui souffle en ce moment le chaud et le froid. Mercredi dernier, le leader nord-coréen Kim Jong-un avait envoyé une lettre au président sud-coréen Moon Jae-in afin d’adresser un message de réconfort et de soutien à la population sud-coréenne, qui souffre de la propagation du nouveau coronavirus. Le lendemain, le locataire de la Cheongwadae lui a répondu par un mot de remerciement.