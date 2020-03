Covid-19 : Séoul applique la suspension de l'exemption de visa aux Japonais

Photo : YONHAP News

Une nouvelle guerre diplomatique entre Séoul et Tokyo a éclaté. En effet, conformément au principe de réciprocité, le gouvernement sud-coréen a décidé, à son tour, de suspendre les programmes d'entrée sans visa pour les séjours de moins de 90 jours pour les Japonais, et ce à partir d’aujourd’hui. Les visas déjà délivrés à ces derniers perdront également leur effet. Parallèlement, les contrôles seront également durcis pour les arrivants de l'archipel, comme c'est déjà le cas pour les visiteurs en provenance de Chine.Cette décision a été prise vendredi dernier. La veille, rappelons-le, Tokyo avait, sans prévenir, annoncé qu'il imposerait 14 jours d'isolement à tous les voyageurs venant de Corée du Sud et interdirait les séjours sans visa aux sud-Coréens sur le territoire nippon.Les mesures restrictives du pays du Matin clair, qui ont été appliquées à partir de ce lundi, à minuit, visent avant tout à protéger la santé de ses citoyens contre le Japon, dont les dispositifs opaques de confinement des cas suspects provoquent la défiance des autorités sud-coréennes.Selon Séoul, l’administration Abe, fragilisée par une gestion déficiente de la situation liée au Covid-19, aurait décidé d’interdire les séjours sans visas aux sud-Coréens dans son pays dans le but de rétablir la confiance de ses partisans.