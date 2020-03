Covid-19 : lancement d'un système d'achat de masque de protection selon l'année de naissance

Photo : YONHAP News

Le nombre de personnes infectées par le nouveau coronavirus a dépassé, durant le weekend, le seuil des 7 000 cas en Corée du Sud et les citoyens sont nombreux à souhaiter porter un masque afin de se protéger. En prévoyant cela, un système de rationnement de masques de protection a été conçu par le gouvernement et est entré en vigueur aujourd'hui. Son objectif est de permettre une distribution plus équitable et éviter une pénurie de ces produits de protection.Ce nouveau dispositif permet à chaque individu d'acheter deux masques par semaine dans les pharmacies à un jour spécifique de la semaine qui dépendra du dernier chiffre de leur année de naissance. Par exemple, ceux dont l’année de naissance se termine par le chiffre 1 ou 6 peuvent s’en procurer le lundi, ceux avec 2 ou 7 le mardi, et ainsi de suite.Si aucun achat n’est effectué en semaine, il est possible d’en acheter durant le weekend. Chaque consommateur doit présenter sa carte d'identité, son permis de conduire ou son passeport, afin d'éviter tout double achat.Pour les enfants de moins de 10 ans et les personnes âgées de plus de 80 ans, un membre de la famille peut en récupérer à condition de présenter un justificatif prouvant le lien de parenté.Dans son allocution à la nation prononcée hier à la mairie de Daegu, le Premier ministre a appelé la population à faire preuve de civisme pour que les personnes se trouvant le plus dans le besoin puissent en acheter. Tout en présentant ses excuses face à la pénurie de masques, Chung Sye-kyun s’est engagé à renforcer leur production tout en contrôlant sévèrement les distributions frauduleuses.