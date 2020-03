OMS : la lutte engagée par Séoul contre le Covid-19 évolue dans le bon sens

Photo : YONHAP News

Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et la ministre sud-coréenne des Affaires étrangères se sont entretenus, hier, au téléphone, afin d'échanger sur la lutte contre le SRAS-CoV-2. C'est ce qu'a posté Tedros Adhanom Ghebreyesus sur son compte Twitter.Le patron de l’OMS a ainsi remercié le gouvernement sud-coréen pour son engagement financier, qui atteindra 3 millions de dollars, dans le but d'enrayer l'épidémie. Lors de cet échange « productif », il a évalué que la situation du pays du Matin clair était en train de s'améliorer.Dans la foulée, le chef de l’institution mondiale de la santé a également salué l'administration italienne qui a pris des mesures, courageuses, de confinement pour l'ensemble du nord de son pays, afin de protéger la péninsule tout comme la communauté internationale. Il lui a adressé son entier soutien.En effet, le Premier ministre italien Giuseppe Conte a signé un décret plaçant en quarantaine 14 régions qui couvrent la Lombardie ainsi qu'une partie de la Vénétie et de l'Émilie-Romagne.