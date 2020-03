Assemblée nationale : la loi « interdiction de Tada » adoptée

Photo : YONHAP News

Plusieurs projets de loi ont été adoptés vendredi dernier à l'Assemblée nationale, notamment celui interdisant les activités de Tada, un opérateur sud-coréen de service de mobilité en mini-van de location.Le texte révisé a été approuvé par 168 voix contre huit avec neuf abstentions. Petit bémol cependant : le recours aux conducteurs de vans avec 11 à 15 places sera limité à une utilisation de plus de six heures et à des fins touristiques.Cela signifie que le service fourni par Tada pour des trajets courts au quotidien devient illégal. Cependant, le Parlement a prévu un délai de 18 mois avant l’entrée en vigueur de cette révision.Une autre loi, élaborée suite au scandale des désinfectants pour humidificateur, a été approuvée. Elle consiste à alléger la responsabilité des victimes à prouver les dommages subis et à ordonner au responsable de l’affaire de soumettre les documents concernés au tribunal.