Covid-19 : 124 pays ou régions limitent l'entrée sur leur sol aux arrivants de Corée du Sud

Photo : KBS News

Désormais, ils sont 124 pays ou villes à limiter l'accès à leur territoire aux voyageurs venant de Corée du Sud. Selon les données publiées ce matin par le ministère sud-coréen des Affaires étrangères, 44 pays ou villes ont fermé totalement leurs frontières aux visiteurs en provenance du pays du Matin clair.En plus d'une interdiction de l’accès, l’Arabie Saoudite a décidé d’imposer une mesure d’isolement à domicile durant 14 jours aux sud-Coréens qui sont déjà entrés dans son pays.Le nombre d'États qui décrètent une mise en quarantaine s’élève à 33. Six pays interdisent l’entrée sur leur sol aux voyageurs venant de certaines régions sud-coréennes comme Daegu et la province de Gyeongsang du Nord.Rappelons que le Japon suspend depuis ce matin son programme d'entrée sans visa de 90 jours pour la Corée du Sud. Les visas déjà délivrés grâce à cette exemption ne sont plus valables. Ces mesures nippones concernent environ 17 000 sud-Coréens.De plus, seuls les aéroports de Narita et de Kansai sont accessibles pour les personnes décollant du pays du Matin clair. Parallèlement, une fois entrés dans l’archipel, les visiteurs venant du sud de la péninsule coréenne seront contraints de rester confinés chez eux ou dans un hôtel durant deux semaines.