La Bourse de Séoul plonge sous les 2 000 points

Photo : Getty Images Bank

L'épidémie du Covid-19, qui commence à frapper durement les économies avancées, se fait sentir sur les places boursières du monde entier, et donc de la Corée du Sud. Sans oublier le fait que la Russie ait décidé une nouvelle réduction de la production de pétrole afin d'enrayer la baisse des cours.Après avoir débuté la semaine dernière dans le vert pour finir vendredi en recul de 2,16 %, le Kospi a démarré ce lundi sur une chute importante. En ouverture, l'indice de référence de la Bourse de Séoul a commencé autour de 1 980 points, avant de perdre 4 % et descendre à 1 955 points. À 11h 10, il fluctuait autour des 1 960 points.Le Kosdaq a commencé la semaine sur la même longueur d'onde. L'indice des valeurs liées aux nouvelles technologies chutait de plus de 3 % par rapport à la dernière séance, tournant autour de 620 points.Même constat pour la monnaie sud-coréenne. Elle perdait ce matin de sa valeur. Un dollar américain s'échangeait contre 1 202 wons et l'euro, quant à lui, contre 1 380 wons, soit respectivement 10 et 40 wons de plus que vendredi dernier, à la clôture des marchés financiers.