Covid-19 : Washington suspend les déplacements de ses effectifs militaires vers et à partir de la Corée du Sud et de l'Italie

Photo : YONHAP News

L'armée de terre américaine a rendu public, hier heures locale, une directive qui limite les déplacements de ses soldats et des membres de leurs familles vers et en provenance de la Corée du Sud et de l'Italie. Une décision prise afin de contenir la propagation du Covid-19.En effet, les armées de terre et de l'air des États-Unis mettent en place un système de rotation destiné à une partie de leurs contingents, entre des postes basés aux USA et des bases militaires situées sur la péninsule coréenne.Selon le Commandement des forces américaines stationnées en Corée du Sud (USFK), ces restrictions prendront effet immédiatement et seront valables jusqu'au 6 mai prochain. Elles concernent les militaires qui font l'objet d'une nouvelle affectation ou d'une formation permanente militaire organisée sur le territoire américain.Les mêmes contraintes seront imposées aux GI's déployés en Italie durant les deux prochains mois, d'après « Stars and Stripes », le quotidien publié par les forces armées US.Ces dernières mesures ont été prises suite à la propagation accélérée du nouveau coronavirus sur le sol américain. A en croire le New York Times, le pays de l'oncle Sam recense aujourd'hui plus de 470 cas confirmés et 21 décès. La contagion se répand de l'ouest à l'est du continent, affectant pas moins de 33 Etats. En effet, l'Etat de New York qui a proclamé l'état d'urgence, compte 105 personnes contaminées par le SRAS-CoV-2, alors qu'un premier cas a été confirmé dans la capitale fédérale.Néanmoins, le président américain Donald Trump dédramatise toujours la situation et envisage d’aller de l’avant dans sa campagne électorale. De leur côté, les autorités sanitaires américaines comptent procéder, d’ici la fin de la semaine prochaine, à plus de 4 millions de tests de dépistage.