Photo : YONHAP News

Le gouvernement sud-coréen estime que les efforts doivent être déployés non seulement pour endiguer la propagation du nouveau coronavirus à l’échelle locale, mais aussi pour éviter tout risque de contamination venant de l’extérieur du pays.Afin d’y parvenir, les autorités publiques gardent un œil attentif sur l’évolution de l’épidémie dans les principaux Etats et discutent de mesures de prévention stratégiques. Actuellement, au total 96 nations sont touchées par le Covid-19 et le nombre de cas confirmés s’élève à environ 101 000 à travers le globe, dont 3 700 décès.Bien que l’épidémie, qui a débuté fin décembre 2019 dans la ville de Wuhan, commence à fléchir en Chine, elle ne cesse de gagner du terrain en Italie et en Iran. A noter que ces deux pays ont affiché plus de 1 000 nouveaux cas positifs en un jour.