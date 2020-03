La Corée du Nord effectue des tirs de projectiles vers la mer de l’Est

Photo : YONHAP News

Pyongyang a effectué ce matin au moins trois tirs de projectiles à courte portée vers la mer de l’Est, qui sépare les deux Corées et le Japon. C’est ce qu’a annoncé l’état-major interarmées sud-coréen (JCS).Selon le JCS, les lancements en question ont débuté à 7h 36 depuis la province de Hamgyong du Nord. Leur altitude maximale et leur distance parcourue sont estimées à environ 50 km et à quelque 200 km. Tout en surveillant de près le moindre mouvement au nord du 38e parallèle, les autorités militaires sud-coréennes analysent, en collaboration avec l’armée américaine, les particularités de ces projectiles qui semblent être de divers genres. Leur nombre exacte est également à déterminer, car la chaîne américaine CNN a, par exemple, rapporté qu’il y en aurait quatre au total.C' est donc une deuxième provocation en seulement une semaine de la part du royaume ermite qui, rappelons-le, avait tiré, le 2 mars dernier, deux projectiles, supposés être des missiles à courte portée dans la même direction. De l’avis des observateurs, ces lancements auraient été effectués dans le cadre des entraînements militaires hivernaux du pays communiste. Notons aussi que ce dernier souffle en ce moment le chaud et le froid. Mercredi dernier, le leader nord-coréen Kim Jong-un avait envoyé une lettre au président sud-coréen Moon Jae-in afin d’adresser un message de réconfort et de soutien à la population sud-coréenne, qui lutte contre l'épidémie du Covid-19.A Séoul, une réunion d’urgence interministérielle, via visio-conférence, a aussitôt été organisée sous la présidence du conseiller présidentiel à la sécurité nationale, Chung Eui-yong. A travers un communiqué publié à la fin de celle-ci, la Cheongwadae a manifesté ses regrets suite à ces manoeuvres militaires et a rappelé à la Corée du Nord que ses provocations ne sont pas bénéfiques aux efforts d’instauration de la paix dans la péninsule coréenne.