Photo : YONHAP News

L'actrice sud-coréenne Shim Eun-kyung a été couronnée, vendredi dernier à Tokyo, lors de la 43e édition de l'Académie japonaise en décrochant le prix de la meilleure interprétation féminine. C'est la première fois qu'un comédien sud-coréen gagne cette récompense lors de cet événement cinématographique créé en 1978. Sa compatriote Bae Doo-na avait, quant à elle, remporté, en 2010, le prix d'excellence pour son interprétation dans « Air Doll ».Shim a assuré en langue japonaise le rôle principal du film réalisé par Michihito Fujii, « La Journaliste ». Le long-métrage dénonce l’envers du décor des milieux politique et de la presse au Japon, et fustige les scandales qui ont éclaté sous l'administration de l'actuel Premier ministre, Shinzo Abe.Ce drame japonais a également reçu les prix de meilleur film et de meilleur acteur.