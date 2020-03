Covid-19 : l'épidémie ralentit l'économie et favorise le télétravail

Photo : YONHAP News

L’économie sud-coréenne se contracte rapidement, sur fond de propagation du nouveau coronavirus. C’est le constat dressé par l'Institut du développement de Corée (KDI) dans le numéro du mois de mars de son magazine mensuel « KDI Tendances économiques », publié hier.Selon le KDI, l’épidémie a poussé à un important recul de la demande intérieure en février. Elle a également eu des impacts négatifs sur les exportations, notamment celles vers la Chine.En effet, le montant des ventes quotidiennes hors des frontières, qui avait progressé de 5,6 % en janvier, a connu une baisse de 12,2 % le mois dernier. Le marché financier n’est pas épargné par les risques lié au Covid-19, affichant une baisse sur plusieurs indices, y compris les indices boursier et d’instabilité.La propagation de la contamination encourage plusieurs grandes entreprises sud-coréennes à opter pour le travail à domicile. C'est le cas par exemple des employés du groupe SK, qui sont invités à travailler chez eux jusqu'à la fin de ce mois-ci. Le taux de télétravail s’élève à 50 % chez Hanhwa, Doosan et Hyosung.La crise sanitaire devient ainsi une opportunité pour les conglomérats sud-coréens qui essayent de créer un nouvel environnement de travail intelligent, en lien avec la 4e révolution industrielle et la semaine de travail de 52 heures.