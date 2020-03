Covid-19 : Séoul va rapatrier cette semaine les sud-Coréens expatriés en Iran

Photo : YONHAP News

L’Iran a enregistré, hier, 49 nouveaux décès liés au SRAS-CoV-2. Il s’agit du bilan quotidien du nombre de décès le plus élevé dans le pays, depuis l'annonce officielle des premiers cas de contamination, le 19 février dernier.Avec un total de 194 morts, ce pays du Moyen-Orient est devenu la troisième nation la plus touchée, derrière la Chine et l’Italie. Il affiche environ 6 500 cas d’infection et 2 100 guéris. Pourtant, plusieurs experts évoquent un bilan beaucoup plus lourd dans la réalité.Malgré une situation qui ne cesse de s’envenimer, l’approvisionnement en médicaments n’est pas stable à cause des sanctions économiques prises par Washington contre Téhéran.Dans ce contexte, la Corée du Sud envisage de rapatrier cette semaine tous ses ressortissants sur place via un avion sud-coréen ou un autre d’un pays tiers affrété par le gouvernement. Environ 80 expatriés ont déjà exprimé leur souhait de regagner leur pays natal.Une fois atterris chez eux, les rapatriés seront accueillis dans un établissement spécial durant un ou deux jours et subiront un test de dépistage du nouveau coronavirus. Ceux qui présentent un résultat négatif seront confinés à domicile durant 14 jours.Les autorités diplomatiques observent également de près la situation en Italie. Environ 2 200 expatriés sud-coréens vivent dans les provinces italiennes mises en quarantaine, suite au décret du Premier ministre Giuseppe Conte.