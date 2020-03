Photo : YONHAP News

La Bourse de Séoul est au plus mal en raison de la propagation du Covid-19 à travers le monde. Pour la deuxième fois de suite, son indice de référence a fortement régressé, passant sous la barre des 1 960 points. Pour rappel, le Kospi avait reculé jusqu’à 1 933,41 points le 29 août 2019.Ce lundi, il clôt la séance sur une dégringolade incroyable de 4,19 %, soit 85,45 points pour n’atteindre que 1 954,77 points. Et le Kosdaq ne fait pas mieux. Avec un affaissement de 4,38 %, soit 28,12 points, l’indice des valeurs technologiques termine à 614,60 points.Du côté des devises, la valeur de la monnaie sud-coréenne s’est également écroulée face à l’euro et au billet vert. À la clôture des transactions financières, le premier s’achète 1 372,79 wons (+34,31 wons) et le dollar américain 1 204,20 wons (+11,09 wons).