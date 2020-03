Photo : YONHAP News

L’ensoleillement sera de courte durée aujourd’hui. Ce matin, la Corée du Sud était partagée en trois avec des nuages dans le sud, des éclaircies dans le centre et du soleil dans le nord. Malheureusement, ce sont les nuages qui vont s’imposer au fil de la journée. Dans l’après-midi, quasiment l’ensemble du territoire sera sous la pluie. Seul le nord-ouest sera épargné.Les températures printanières de dimanche se poursuivent aujourd’hui. Les maximales atteindront 15°C à Daegu et Busan, 16°C sur l’île de Jeju, et 17°C à Séoul et Daejeon.D’après les prévisions de Météo-Corée, les précipitations devraient s’installer sur tout le pays jusqu’à demain midi, avant un retour progressif du soleil, avec des températures autour allant de 10 à 15°C.