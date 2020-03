Photo : YONHAP News

Durant le weekend, le nombre de personnes infectées par le SRAS-CoV-2 a dépassé le seuil des 7 000 infectés et celui des 50 décès. Cependant, depuis dimanche, le taux de croissance des nouveaux cas identifiés quotidiennement ralentit.En effet, alors que la semaine dernière, la Corée du Sud comptait autour de 500 nouveaux malades chaque jour, aujourd'hui, le bilan fait état de 165 cas supplémentaires par rapport à hier. Le pays enregistre ainsi un total de 7 478 individus contaminés, 53 morts et 166 guéris.D'après 1e Centre de contrôle et de prévention des maladies (KCDC), la ville de Daegu et la province de Gyeongsang du Nord, qui l'entoure, concentrent 90,5 % des patients sur le territoire, soit 6 678 personnes.