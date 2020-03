Kim Jong-un supervise encore un exercice de tirs d’artillerie

Photo : YONHAP News

L'Agence centrale de presse nord-coréenne (KCNA) a rapporté que Kim Jong-un avait dirigé, hier, un nouvel exercice de frappes.En effet, Pyongyang a tiré trois projectiles à courte portée, potentiellement des missiles balistiques, ainsi que des dizaines d’engins via des lance-roquettes multiples à Sondok dans la province du Hamgyong du Sud vers la mer de l’Est. La presse locale a expliqué que cet entraînement de tirs d'artillerie avait pour objectif de vérifier la capacité de réaction de l’armée, sans pour autant préciser le type de matériels utilisés.Toujours selon les médias du pays communiste, le dirigeant nord-coréen a exprimé une grande satisfaction face à la manœuvre de son artillerie de longue portée, louant la préparation irréprochable de l’opération. Il a également proposé des stratégies visant à améliorer les exercices militaires et à mieux se prémunir en cas de véritable combat.Cet entraînement a été mené cinq jours après que Kim III a adressé une lettre à Moon Jae-in pour soutenir, lui et ses compatriotes, face à l’épidémie du Covid-19. C’est la deuxième fois, cette année, que le royaume ermite procède à un tir de projectiles à courte portée sous le même prétexte. Le dernier lancement remonte au 2 mars.