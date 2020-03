Covid-19 : Kang Kyung-wha regrette l’interdiction de l’entrée des sud-Coréens en Arabie Saoudite

Photo : YONHAP News

La ministre sud-coréenne des Affaires étrangères, Kang Kyung-wha, a téléphoné hier à son homologue saoudien, le Prince Faisal bin Farhan Al Saud, afin d’exprimer son regret concernant l’interdiction d’entrer des sud-Coréens en Arabie Saoudite.En effet, le 27 février, Riyad a décidé d’interdire aux ressortissants du pays du Matin clair de fouler son sol, à l’exception de ceux qui possèdent déjà un titre de séjour. Le lendemain, ce dispositif a été revu pour finalement concerner uniquement les touristes, avant que les autorités locales ne reviennent finalement sur leur décision et relance une interdiction cette fois-ci pour tous ceux qui sont passés par la Corée du Sud avant d’entrer dans leur pays.La cheffe de la diplomatie a souligné la compétence du gouvernement sud-coréen pour lutter contre le Covid-19, évoquant la haute capacité des tests de dépistage, la communication d’informations transparentes et rapides ainsi que la mise en œuvre de mesures de prévention scientifiques.Kang a demandé à ce que la décision de Riyad soit revue afin de minimiser les désagréments pour les industriels sud-coréens sur place, rappelant au passage que de nombreuses entreprises de son pays contribuent à la croissance économique de l’Arabie Saoudite via divers projets d’infrastructures.Son interlocuteur a fait part de ses regrets et a expliqué qu’il s’agissait d’une mesure inévitable face à la montée du nombre d’infectés dans son État. Il a affirmé qu’il s’engagerait à discuter avec les responsables concernés afin d’autoriser l’entrée des industriels sud-coréens.