Covid-19 : Moon Jae-in préside une réunion sans masque

Photo : YONHAP News

Le président de la République a présidé hier après-midi, à la Cheongwadae, une réunion avec ses conseillers, cette fois sans porter de masque de protection, afin d’encourager semble-t-il les citoyens à faire de même.Selon Moon Jae-in, si la Corée du Sud parvient à réduire encore davantage la contamination et à se trouver dans un état stable, elle fera figure d’exemple dans la lutte contre le Covid-19.Du coup, l’hôte de la Maison bleue a tenu à remercier la population, qui a suivi les directives des autorités, malgré certains agissements qui alimentent l’angoisse et la peur au sein du pays. Il s’est voulu tout de même prudent en affirmant qu’il était encore trop tôt pour parler d’optimisme.Par ailleurs, les contagions au sein de petits groupes ne cessent de survenir, il y aura toujours un risque d’infection collective importante. Le numéro un sud-coréen a affirmé qu’il fallait prévenir en amont toute propagation du coronavirus dans les établissements hospitaliers dédiés aux personnes âgées.Enfin, le chef de l’Etat a plaidé pour l’esprit de civisme de la population en ce qui concerne le nouveau système d’achat de masques de protection, qui est entré en vigueur hier matin. De plus, la Maison bleue utilisera désormais des masques en coton, sauf si l’usage de masques à filtre est recommandée.