Familles séparées : la Chambre des représentants des États-Unis vote une proposition de loi

Photo : YONHAP News

Une nouvelle étape a été franchie en faveur des retrouvailles entre les sud-Coréens expatriés aux Etats-Unis et leurs proches en Corée du Nord. La Chambre des représentants américaine a voté, hier, en séance plénière, une proposition de loi en ce sens, à une écrasante majorité : 391 voix pour et 39 abstentions.Le texte demande au département d’Etat de discuter avec le gouvernement sud-coréen de ce dossier humanitaire. Son émissaire spécial pour les droits de l’Homme devra lui aussi faire de même avec la communauté coréenne installée sur le sol américain et présenter au Congrès, non seulement un rapport sur les résultats de ses discussions, mais aussi un sur les moyens d’organiser des visio-réunions entre ces familles déchirées par la guerre. Il devra le faire dans un délai de 90 jours suivant l’adoption complète de la législation. Celle-ci doit, en effet, encore être approuvée par le Sénat pour entrer en vigueur.C’est la députée démocrate Grace Meng qui a déposé en mars 2019 la disposition en question. Et neuf mois plus tard, le texte a été adopté par la commission des Affaires étrangères de la Chambre basse.Si depuis l’an 2000, les deux Corées ont organisé plus de 20 retrouvailles familiales, les Américains d’origine coréenne, qui n’ont pas la nationalité sud-coréenne, n’ont pu y participer.Plus de 60 % d’entre eux, dont les proches vivent au nord du 38e parallèle, ont plus de 80 ans.