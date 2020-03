Le nombre de passagers à l’aéroport d’Incheon à son plus bas niveau

Photo : YONHAP News

Le secteur aérien est frappé de plein fouet par la propagation du Covid-19. Le nombre de voyageurs à l’aéroport international d’Incheon a chuté, hier, à son plus bas niveau avec 21 241 personnes. Encore plus bas que lors de l’épidémie du SRAS, en 2003, qui avait découragé la population à partir à l’étranger.Ce chiffre représente un neuvième du nombre moyen de passagers par jour en 2018 et moins de 10 % de ceux qui ont visité l’aéroport pendant la haute saison en 2019, comme les jours fériés et les vacances d’été.Le nombre de vols à destination de la Chine, le foyer du coronavirus, a fortement régressé. Et la situation s’est encore plus aggravée suite à l’interdiction d’entrée sur le territoire sud-coréen imposée aux Japonais démunis de visa, une mesure prise par Séoul et en vigueur depuis hier, en réponse au même dispositif mis en place par Tokyo.Le recul du nombre de voyageurs en partance pour le Japon est considérable. La société gestionnaire de l’aéroport a estimé le chiffre d’hier à 318, soit un sur 115 par rapport à la moyenne de 2018. Comme il s’agit d’une estimation basée sur les données de réservation des compagnies aériennes, le nombre peut être encore plus bas dans la réalité. Par exemple, Korean Air prévoyait, hier matin, 66 passagers sur son vol pour Osaka, mais seul huit personnes se sont présentées à l’embarquement.