Covid-19 : la Chine commence à exporter des masques vers la Corée du Sud

Photo : YONHAP News

La Chine a décidé de commencer à exporter des masques de protection individuelle vers la Corée du Sud. C’est ce qu’a annoncé, aujourd’hui, son ambassade à Séoul.Dans un communiqué, la représentation diplomatique chinoise a précisé que son pays soutenait la lutte engagée par son voisin contre le Covid-19 et qu’il comptait lui vendre cinq millions de masques médicaux et de type N95, autrement dit à haut niveau de filtration. Et d’ajouter que l’empire du Milieu envisageait de débuter ces exportations à partir d’aujourd’hui et que le gouvernement sud-coréen en était déjà informé.Toujours selon l’ambassade, Pékin a pris une telle décision après avoir surmonté les mêmes difficultés et dans un esprit d’entraide, entre amis. De même, les deux nations sont prêtes à se fournir des matériels, à partager des informations et des expériences, et à coopérer pour sortir au plus vite de cette crise sanitaire et prévenir toute nouvelle épidémie.Lors d’une rencontre, vendredi dernier, avec un haut responsable du ministère sud-coréen des Affaires étrangères, l’ambassadeur chinois Xing Haiming a proposé d’accorder à la Corée du Sud une aide de 100 000 masques N95, un million de masques chirurgicaux et 10 000 tenues de protection.