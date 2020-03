Covid-19 : la Corée du Nord fait état pour la première fois de pertes économiques

Photo : YONHAP News

C’est une première depuis le début de la crise sanitaire liée au SRAS-CoV-2. La Corée du Nord a fait mention de pertes économiques causées par les dispositifs de quarantaine drastiques qu’elle a imposés ces dernières semaines.Dans un article posté aujourd’hui, le site de propagande du pays communiste « Uriminzokkiri » écrit que « si ces mesures sont mises en place, c’est parce qu’il n’y a aucun autre projet plus important que de protéger la vie et la sécurité du peuple ». Et d’ajouter que « personne ne peut décider facilement de mesures d’une telle ampleur, ni les exécuter pour empêcher un désastre dû à l’épidémie, quitte à subir d’énormes pertes économiques ».Le royaume ermite semble ainsi chercher à souligner qu’il mène une lutte préventive contre l’épidémie. Il laisse tout de même entrevoir que les conséquences économiques sont également considérables.De fait, le régime de Kim Jong-un a instauré des dispositifs sans précédent pour se protéger contre le Covid-19. Il a totalement fermé ses frontières depuis la fin du mois de janvier et a placé en quarantaine les voyageurs venant des pays étrangers pendant une vraie quarantaine, autrement dit une période allant jusqu’à 40 jours. Il semble que ce soit la seule solution pour Pyongyang pour éviter une propagation de la maladie que les services sanitaires du pays auraient bien du mal à contenir.