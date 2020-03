Covid-19 : Moon Jae-in cherche à obtenir des dérogations suite aux mesures de restriction d’entrée imposées aux sud-Coréens

Photo : YONHAP News

Plus de 120 pays et régions limitent l’entrée des sud-Coréens sur leur territoire, dans le sillage de la contamination massive au nouveau coronavirus. De quoi inquiéter plus particulièrement les entrepreneurs.Face à une telle situation, le président de la République a demandé à son équipe de la Maison bleue de se concerter avec ces nations, par voie diplomatique, sur la possibilité d’accorder des dérogations aux hommes d’affaires sud-coréens détenteurs d’un certificat de santé délivré par l’exécutif.D’après le porte-parole de la Cheongwadae, Moon Jae-in a donné ces instructions aujourd’hui et le certificat en question indiquera que les intéressés ont été contrôlés négatifs lors d’un test du Covid-19.Interrogé sur la question de savoir si le Japon est lui aussi concerné par ces concertations, un autre responsable de la présidence a répondu que, pour l’heure, il était difficile de donner des précisions sur les nations ou régions qui seront contactées.