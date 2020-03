Photo : YONHAP News

Le nombre de nouvelles personnes infectées par le Covid-19 est en baisse en Corée du Sud, avec 131 contaminations enregistrées ce mardi, à 10h, portant le bilan national à 7 609 malades et 54 décès. 92 personnes infectées ont été identifiées à Daegu, le principal foyer de l’épidémie du pays. C’est la première fois depuis le 26 février que ce chiffre quotidien se situe en-dessous du seuil des 100.À noter également, de plus en plus de personnes sortent des hôpitaux et de leur confinement guéries.Les autorités sanitaires restent tout de même vigilantes. Selon elles, il est encore trop tôt pour parler de tournant.