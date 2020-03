Photo : YONHAP News

L’indice de référence de la Bourse de Séoul se relève très difficilement de sa journée catastrophique d’hier (-4,19 %). Le Kospi finit la séance du jour avec une progression de 0,42 %, soit 8,16 points, pour atteindre 1 962,93 points. Le Kosdaq est sur le même rythme avec +0,87 % pour terminer à 619,97 points.Concernant le marché des devises, la monnaie sud-coréenne se reprend face à l’euro et au dollar américain. À la clôture des transactions financières, la monnaie de l’Union économique et monétaire (UEE) s’échange contre 1 355,36 wons (-17,43 wons) et le billet vert contre 1 193,20 wons (-11 wons).