Covid-19 : un premier cluster identifié à Séoul

Photo : YONHAP News

Un important foyer de nouveaux cas de personnes infectées par le SRAS-CoV-2 a été découvert à Séoul, de quoi susciter une grande inquiétude chez ses habitants.Ce premier cluster se trouve dans l’arrondissement de Guro, situé dans le sud-ouest de la capitale. Il s’agit d’un centre d’appels situé dans un immeuble. Plusieurs de ses employés ont été contrôlés positifs et la contamination se propage. Leurs collègues et leurs proches avec qui ils ont été en contact sont eux aussi infectés. Ils habitent dans quasiment tous les arrondissements de Séoul, ainsi qu’à Incheon et dans la province de Gyeonggi. Ce mercredi matin, on dénombre au moins 93 cas avérés. Et le bilan risque de s’alourdir encore.Le bâtiment en question a aussitôt été fermé pour mener des opérations de désinfection et se trouve sous haute surveillance. Les autorités sanitaires se démènent comme elles le peuvent afin d’empêcher une propagation encore plus importante, comme cela a été le cas à Daegu et dans sa province voisine de Gyeongsang du Nord, épicentre national de la diffusion massive du Covid-19 au pays du Matin clair.