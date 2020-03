La Haut-Commissaire de l’Onu s’indigne du viol des droits humains dans les prisons en Corée du Nord

Photo : YONHAP News

La Haut-Commissaire des Nations unies a indiqué, mardi, que les droits humains n’étaient pas respectés dans les centres de détention en Corée du Nord et que, notamment, les femmes étaient victimes de viols.Selon Michelle Bachelet, deux ministères seraient à l’origine de ces pratiques et il est possible qu’un organe supérieur soit concerné. Elle a ajouté qu’il pouvait s’agir de crime contre l’Humanité dont chaque officiel nord-coréen pourrait être condamné pénalement et que l’Onu s’efforcerait de trouver les responsables de cette affaire.L’ancienne présidente du Chili a appelé les pays membres de l’organisation internationale à apporter leur aide. En effet, cette enquête sur les droits de l’Homme dans le royaume ermite s’annonce compliquée à cause de la difficulté à recueillir des informations, de l’ampleur des crimes soupçonnés et de la date à laquelle ceux-ci ont été commis. Bachelet a également affirmé qu’une affaire portant sur des enlèvements d’étrangers, dont des sud-Coréens et des Japonais, menés par Pyongyang était en cours d’examen.D’après l’agence de presse AP, la mission nord-coréenne aux Nations unies a quitté sa place lors du discours d’hier de la Haut-Commissaire.