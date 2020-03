Pentagone : pas d’affaiblissement militaire malgré le report de l’exercice Séoul-Washington

Photo : YONHAP News

Le département américain de la Défense a déclaré, hier, ne pas constater de baisse importante de la compétence militaire de l’alliance sud-coréano-américaine, et ce malgré l’ajournement de leur exercice conjoint pour prévenir toute propagation du Covid-19.Cette réponse a été donnée, lors d’un briefing, par le porte-parole du Pentagone, suite à la question de savoir si ce changement représentait ou non une menace pour la sécurité. Jonathan Rath Hoffman a précisé que les deux pays s’efforceraient de relancer leurs opérations une fois l’épidémie du nouveau coronavirus maîtrisée et la météo favorable.Selon William Byrne, vice-directeur de l'état major interarmées, les manœuvres annulées ou reportées sont celles organisées à grande échelle, mais les entraînements des escadrons et des brigades se poursuivent. Il a souligné que les GI’s essayaient de maximiser les occasions pour maintenir leur niveau de préparation.Pour rappel, Séoul et Washington ont différé sine die l’exercice militaire conjoint initialement prévu le 9 mars et qui devait durer deux semaines.