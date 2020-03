Covid-19 : un nouveau bilan fait état de 60 morts et 7 755 cas

Photo : YONHAP News

7 755 cas confirmés et 60 décès. C’est le bilan quotidien du nouveau coronavirus, rendu public aujourd’hui par les autorités sanitaires en Corée du Sud. Celles-ci ont décidé de modifier le calendrier de leur briefing quotidien, en annonçant non pas deux fois mais une seule fois par jour le nombre de nouveaux patients infectés, en se basant sur les données collectées au cours des 24h précédant la veille à minuit.Ainsi, 242 cas supplémentaires ont été identifiés, dont un grande nombre de contaminations rien que sur Séoul. C’est le résultat des tests de dépistage effectués sur un total de 222 395 personnes.A noter également qu’à Daegu, le principal foyer de l’épidémie dans le pays, le nombre de nouveaux individus infectés est reparti à la hausse, avec 131 cas. Hier, il était tombé en-dessous du seuil des 100.Le nombre de décès atteint désormais 60 personnes et porte ainsi à 0,77 % le taux de létalité du Covid-19.