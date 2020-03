La réunion Séoul-Tokyo sur la gestion des exportations se termine sans réel succès

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et le Japon ont organisé, hier, leur huitième réunion visant à discuter de leurs politiques bilatérales sur la gestion des exportations. En dépit des négociations qui auront duré 16 heures d’affilée, aucune partie n’est arrivée à trouver un terrain d’entente.D’après un document rendu public, les deux nations ont apprécié le projet de renforcement des compétences en matière de législation et d’institution, y compris l’amélioration du système sud-coréen. Elles se sont également accordées à relever d’un cran leur coopération afin de faciliter la gestion des ventes à destination de l’un ou l’autre pays, et la transmission de technologies.Néanmoins, Tokyo n’a pas souhaité préciser la date à laquelle il mettrait un terme aux restrictions imposées sur ses exportations vers le pays du Matin clair. Les deux voisins se sont contentées de s’engager à poursuivre leur communication pour régler les enjeux actuels.Cette entrevue devait se tenir à Séoul, mais a été remplacée par une visioconférence en raison de la propagation du nouveau coronavirus. La prochaine réunion se déroulera en Corée du Sud, à une date convenue par les deux parties.