Covid-19 : la moyenne quotidienne des exportations en baisse entre le 1er et le 10 mars

Photo : YONHAP News

L’épidémie du SRAS-CoV-2 grippe aussi les exportations sud-coréennes.Si pendant les 10 premiers jours du mois, leur montant a progressé de 22 % en glissement annuel pour s’élever à 13,34 milliards de dollars, leur moyenne quotidienne a reculé de 2,5 %, si on tient compte du nombre de jours ouvrés. Pendant la période concernée, il y a eu 7,5 jours travaillés, contre 6 l’an dernier.Quoi qu’il en soit, selon le montant absolu des ventes des produits « made in Korea » hors des frontières, les expéditions de produits pétroliers, de semi-conducteurs, d’automobiles ou encore d’équipements de télécommunications ont bondi, tandis que celles de navires et d’écrans à cristaux liquides ont régressé.Les pays du Moyen-Orient ont le plus accru leurs importations en provenance de Corée du Sud, devant les Etats-Unis, le Vietnam, le Japon et la Chine.Les achats de produits étrangers ont eux aussi augmenté : +14 % sur un an. Leur montant s’est chiffré à 13,3 milliards de dollars. Le pays du Matin clair a donc enregistré un exédent commercial de 40 millions de dollars.