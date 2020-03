Mise en service d’applications permettant de vérifier les stocks de masques disponibles en pharmacie

Photo : YONHAP News

Aujourd’hui, nous sommes mercredi. Cela signifie que les sud-Coréens tout comme les résidents étrangers dont l’année de naissance se termine par les chiffres 3 ou 8 peuvent acheter deux masques en pharmacie.Grâce au nouveau système de rationnement hebdomadaire appliqué depuis lundi, les habitants du pays du Matin clair ne se ruent plus dans les commerces. Mais encore un grand nombre de citoyens doivent rebrousser chemin sans pouvoir se procurer des produits de protection car les heures de vente diffèrent selon chaque pharmacie.Afin de minimiser cette confusion, le gouvernement publie, depuis hier, les données concernant les stocks de masques disponibles sur le site « Open Data Portal ». Basé sur les informations fournies par les vendeurs, le nombre de produits encore à disposition pour le public se décompose en quatre niveaux : épuisé, moins de 30, moins de 100 et plus de 100.De quoi donner des idées à des développeurs de logiciels. Une application mobile a été mise en service ce matin, à 8h. Mais un point est crucial : arriver à publier en temps réel les variations de stocks des quelques 23 000 pharmacies à travers tout le territoire. Car dans le cas contraire, la confusion sera encore plus importante.Autre point noir : les personnes âgées peu habituées aux nouvelles technologies risquent d’avoir des difficultés à acheter des masques.