Covid-19 : Séoul estime compliquée la production de masques de protection à Gaeseong

Photo : YONHAP News

Le gouvernement sud-coréen a mis en place, lundi, un nouveau système de rationnement individuel et hebdomadaire de masques de protection et a décidé d’encadrer leur prix, afin d’assurer un approvisionnement régulier et équitable face à la propagation du nouveau coronavirus. Cependant, les citoyens ont toujours du mal à s’en procurer, les volumes distribués en pharmacies étant encore insuffisants.Face à cette pénurie, certains avancent l’idée d’en fabriquer sur le parc industriel intercoréen de Gaeseong, situé en Corée du Nord, fermé depuis quatre ans. Le gouvernement a coupé court à une telle possibilité.Lors d’un point de presse, aujourd’hui, le porte-parole intérimaire du ministère de la Réunification a en effet affirmé que ce n’était pas une idée réaliste ni réalisable dans l’état actuel des choses. Car, afin de réactiver les usines du complexe, il faudrait avant tout faire un état des lieux et considérer les problèmes de livraisons de matières premières nécessaires à leur production. En outre, même en cas de reprise des activités, les entrepreneurs sud-coréens et leurs travailleurs nord-coréens ne pourraient pas éviter de contacts rapprochés, ce qui fait craindre un risque de propagation de l’épidémie de l’autre côté du 38e parallèle.Yeo Sang-gi a tout de même affirmé que Séoul restait encore et toujours favorale à une réouverture rapide du site.