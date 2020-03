Covid-19 : plus de 10 000 firmes en cessation temporaire d’activité

Photo : YONHAP News

C’est une conséquence directe de la propagation de l’épidémie du Covid-19. Plus de 10 000 firmes ont présenté au gouvernement, entre le 29 janvier et le 10 mars, un plan de fermeture ou de cessation temporaire d’activité.D’après le ministère du Travail et de l’Emploi, leur nombre s’élève plus exactement à 10 218, soit 6,7 fois plus que sur l’ensemble de l’année dernière. Rien que hier, 1 204 entités ont déposé un tel dossier. Elles peuvent ainsi bénéficier de subventions gouvernementales, à condition qu’elles maintiennent leurs effectifs. Ces aides sont accordées en principe aux employeurs qui sont obligés de fermer ou d’arrêter provisoirement leurs activités en raison de leurs difficultés financières.Depuis le 29 janvier, le ministère a assoupli les conditions requises pour obtenir ce soutien public en l’élargissant aux firmes dont le chiffre d’affaires n’a pas diminué de 15 %. Il en a profité également pour augmenter son montant. A noter que plus de 95 000 travailleurs sont concernés.Sans surprise, le secteur du tourisme compte le plus grand nombre d’entreprises à avoir demandé une subvention. Les petits instituts de cours extrascolaires ou périscolaires ainsi que la filière manufacturière subissent eux aussi le même sort.