C’est le plein soleil au-dessus de la Corée du Sud. Du nord au sud et d’ouest en est, le ciel est bleu partout sur le territoire et pendant toute la journée. Et bonne nouvelle : l’indice de pollution de l’air (IQA US) est bon.Au niveau du thermomètre, un vent frais fait quelque peu chuter le mercure. Après des températures négatives en matinée dans le nord et entre 0 et 5 dans le sud, les maximales atteignent dans l’après-midi 8°C à Séoul, 10°C à Daejeon, 11°C sur l’île de Jeju, 12°C à Daegu et enfin 13°C à Busan.Demain, pas beaucoup de différence. Seuls le nord-ouest et la pointe sud-ouest du pays auront un ciel parsemé de nuages, avant d’être rejoints par la pointe sud-est après midi. Les températures seront plus agréables avec 13°C à Séoul et 14°C à Busan.