Covid-19 : les recettes touristiques continuent de chuter

Photo : YONHAP News

Le SRAS-CoV-2 frappe durement le secteur du tourisme en Corée du Sud. Son déficit ne cesse de se dégrader.A en croire le site d’information de l’Institut de la culture et du tourisme, les recettes et les dépenses en janvier ont atteint, respectivement, 1,6 et 2,5 milliards de dollars. Cela fait un déficit de 900 millions de dollars, soit 1,8 million de plus que le mois précédent.C’est lors de ce même mois que l’épidémie s’est largement répandue en Chine et que les premiers cas de contamination ont été identifiés au pays du Matin clair. Les étrangers, plus particulièrment de nombreux groupes de touristes chinois, ont donc annulé leur voyage dans le sud de la péninsule. Seulement 1 270 000 visiteurs étrangers sont venus, ce qui représente une chute de 180 000 personnes par rapport à décembre 2019.Et le plus inquiétant, c’est que les professionnels de l’industrie prévoient une baisse encore plus importante de leurs recettes dans les mois à venir.