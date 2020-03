Le nombre d’actifs occupés supérieur aux 400 000 pour le 3e mois consécutif

Photo : YONHAP News

Les chiffres de l’emploi du mois de février confirment une croissance de 492 000 actifs occupés en un an. C’est donc pour le troisième mois d’affilée que leur accroissement est supérieur au seuil des 400 000. C’est ce qui ressort des données communiquées aujourd’hui par l’Institut national des statistiques (Kostat).La population active occupée totalisait le mois dernier 26 838 000 individus. Et avec 60 %, le taux d’emploi des plus de 15 ans a lui aussi atteint son plus haut niveau pour un mois de février, depuis l’établissement de ces statistiques en 1982. Le taux de chômage a baissé de 0,6 point sur un an pour s’établir à 4,1 %.Un bémol cependant, tous les sud-Coréens ne sont pas égaux en matière d'accès au marché du travail. Le nombre d’emplois a reculé chez les quadragénaires, tandis qu’il a bondi chez les plus de 60 ans.Soucieux de ce déséquilibre et à la fois de l’impact du Covid-19 qui devrait commencer à se faire sentir en mars, le gouvernement a promis de mettre les bouchées doubles pour contenir toute décroissance.