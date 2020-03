Photo : YONHAP News

La légère reprise d’hier n’aura été qu’éphémère.Aujourd’hui encore, la Bourse de Séoul accuse une chute importante : -2,78 %, soit une perte de 54,66 points. Le Kospi, son indice de référence, termine la séance du jour à 1 908,27 points. Le recul est encore plus important pour le Kosdaq qui passe sous la barre des 600 points. L’indice des valeurs technologique perd 24,36 points (-3,93 %) et tombe à 595,61 points.Du côté des devises, le won sud-coréen perd de sa valeur face à l’euro mais en gagne face au dollar américain. À la clôture des transactions financières, l’euro s’achète 1 356,47 wons (+1,11 won) et le billet vert 1 193 wons (-0,20 won).