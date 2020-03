Covid-19 : Chung Sye-kyun avoue un manque de préparation face à de nouvelles contaminations groupées

Photo : YONHAP News

Le Premier ministre a reconnu qu’il y avait eu une négligence sur les possibilités de contaminations groupées au Covid-19, comme celle survenue dans un centre d’appels de l’arrondissement de Guro, à Séoul.Chung Sye-kyun a tenu ces propos, hier, devant la commission ad hoc du budget de l’Assemblée nationale, qui doit examiner le projet gouvernemental d’additif au budget visant à faire face aux difficultés causées par l’épidémie devenue une pandémie. Selon lui, le gouvernement central et chaque collectivité locale se préparaient pourtant à de nouveaux clusters importants, estimant que ceux-ci pourraient apparaître même après que le foyer de Daegu et de sa province voisine, le Gyeongsang du Nord, soit maîtrisé.Le chef du gouvernement s’est alors engagé à renforcer encore davantage la surveillance des espaces clos et des lieux où les gens se retrouvent serrés, côte à côte ou les uns contre les autres.Chung a également annoncé que le nombre de pays limitant l’entrée des sud-Coréens sur leur sol s’élevait à 102 et que le président de la République et sa ministre des Affaires étrangères déployaient tous leurs efforts pour en convaincre certains d’alléger leur mesure. Il a détaillé que Moon Jae-in avait appelé, en personne, son homologue turc, et s’était entretenu au téléphone avec les dirigeants de plusieurs autres Etats.Interrogé sur la possibilité de reporter les élections législatives, prévues le 15 avril, l’ancien président du Parlement a répondu que, jusqu’à présent, l’exécutif n'avait pas étudié cette option.