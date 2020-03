Covid-19 : le gouvernement augmente le nombre des foyers pouvant bénéficier de bons d’achat gratuits

Photo : YONHAP News

Sur fond de propagation du Covid-19, le nombre des foyers à bas revenus pouvant recevoir des bons d’achat gratuits pendant les quatre prochains mois va passer de 1,38 million à 1,94 million.Pour rappel, le gouvernement avait initialement envisagé de fournir des coupons d’une valeur de 617 000 wons, soit 454 euros, à chacun des quelques 1 377 000 foyers bénéficiant du revenu minimum. Objectif : venir en aide à la classe la plus vulnérable tout en stimulant la consommation au profit des commerçants, durement touchés par la diffusion du nouveau coronavirus.Mais mercredi, au cours du débat sur le projet de loi relative à l’additif au budget lié à l’épidémie, la commission parlementaire compétente a recommandé d’inclure la catégorie se situant juste au dessus de cette classe, en termes de revenus, soit environ 563 000 foyers en plus. Le crédit consacré à ce projet devrait ainsi passer d’environ 851 milliards de wons, soit 626 millions d’euros, à 1 167 milliards de wons, près de 860 millions d’euros.Le ministère de la Santé et du Bien-être a décidé de présenter un nouveau plan en prenant en compte cet avis.En dépit des efforts du gouvernement, les voix s'élèvent, notamment au sein du parti présidentiel, pour une augmentation des subventions en liquide destinées à soutenir plus activement l'économie, gravement affectée par la pandémie.