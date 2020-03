Covid-19 : la Corée du Sud repousse la relève de son contingent au Soudan du Sud

Photo : YONHAP News

Dans le cadre de la prévention du Covid-19, le Soudan du Sud aurait demandé aux Nations unies de faire cesser les arrivées de nouvelles forces de maintien de la paix provenant de cinq pays, dont la Corée du Sud. C’est ce qu’a fait savoir, aujourd’hui, une source gouvernementale sud-coréenne.Ainsi, le ministère de la Défense devrait repousser le passage de relai entre le 11e et le 12e contingent de sa troupe Hanbit, actuellement déployée dans la région. Celui-ci aurait déjà dû avoir lieu lundi dernier, mais sur la demande des autorités sud-soudanaises, la date a été repoussée et l'examen de la possibilité d'envoyer, fin mars, une unité précurseur de ce 12e contingent est en cours. Ce pays d'Afrique de l'Est n'a pas encore interdit l'entrée des sud-Coréens sur son sol.La première troupe de l’unité Hanbit, appartenant aux casques bleues de l’Onu, a été dépêchée au Soudan du Sud en 2013. Leurs principales missions consistent à aider à construire les routes et les aéroports ravagés par la guerre civile, protéger les déplacés et les réfugiés et leur offrir une aide humanitaire alimentaire et médicale.