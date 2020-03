Covid-19 : la mairie de Séoul cherche à contenir toute propagation dans les centres d’appel

Photo : YONHAP News

Le nouveau regroupement de cas d'infections au Covid-19 dans un centre d’appels de Guro, un arrondissement de Séoul, inquiète les autorités municipales de la capitale. Du coup, celles-ci sont à pied d’oeuvre pour empêcher toute contamination dans d'autres sites du genre.Des mesures de précaution ont d’abord été mises en place sur sa propre plateforme, appelée Dasan. Les quelques 400 employés présents doivent désormais travailler en portant un masque et s’asseoir plus éloignés qu’avant des uns des autres. Certains d’entre eux ont commencé, dès aujourd’hui, à travailler à domicile et la mairie fait en sorte, maintenant, que la moitié de ces salariés puissent faire de même à partir de la semaine prochaine.Problème : les centres privés ne sont pas obligés de mettre en place ces dispositifs, alors que plus de la moitié des établissements du pays, plus précisément 417 sur environ 700, sont installés dans la capitale.De son côté, la mairie compte mener une enquête approfondie sur l’ensemble des téléconseillers jusqu’à demain, avant d’encourager le travail à domicile et le renforcement de la désinfection. En cas de refus d’une telle recommandation, leur fermeture sera possible en vertu de la loi sur la prévention des maladies contagieuses.Des soutiens financiers et technologiques seront aussi accordés aux sites qui ne peuvent pas pratiquer le télétravail en raison de leur situation précaire. De même, tous les petits locaux clos et sombres, comme les Noraebang, les karaokés coréens, ou les PC Bang, les cybercafés, sont invités à suspendre leurs activités.