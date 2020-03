Législatives 2020 : le Minjoo s’oriente vers la participation à un rassemblement pour la proportionnelle

Photo : YONHAP News

A un peu plus d’un mois des législatives, le Minjoo, le parti présidentiel, s’apprête à faire un virage radical pour participer, lui aussi, à la création d’un rassemblement des progressistes dans l’optique, uniquement, du scrutin proportionnel, et non celui majoritaire.La formation au pouvoir prendra sa décision finale après avoir écouté les opinions de ses adhérents. Pour cela, elle a commencé ce matin à organiser un vote et, en attendant son résultat, sa direction et un grand nombre de ses députés se sont d’ores et déjà prononcés pour.Pourtant, ils s’en étaient pris avec véhémence au Parti du Futur Unifié (PFU), le premier groupe d’opposition, lorsque celui-ci s'était lancé dans un tel stratagème. Ils avaient alors dénoncé une « infraction » voire un « contournement de la loi ».Le PFU est né le 17 février, de la fusion de trois forces conservatrices, dont le Parti Liberté Corée (PLC). Quelques jours avant cette fusion, celui-ci avait lancé un mouvement dit « satellitaire », justement afin d’obtenir plus de sièges dans l’Hémicycle lors de la proportionnelle.Pour rappel, les législatives sud-coréennes sont organisées en un seul tour pour élire un total de 300 députés : 253 au scrutin majoritaire et 47 à la représentation proportionnelle. Or, selon la nouvelle loi sur les élections dans la fonction publique, révisée fin décembre et contestée par l’opposition conservatrice, l’ensemble des sièges sera réparti en fonction des voix obtenues.Selon ce système, même si un parti remporte le plus grand nombre de sièges dans les circonscriptions, il peut être devancé, en fin de compte, par son rival. C'est ce qui pousse le Minjoo à lancer une sorte de « parti frère » ou tout du moins à participer à la création d’un mouvement à cet effet.