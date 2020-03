Photo : YONHAP News

Face à la propagation rapide du Covid-19 en Europe, le gouvernement sud-coréen a annoncé qu'il appliquerait, à partir de dimanche, à minuit, le processus d’immigration spécifique auprès des voyageurs en provenance de cinq pays européens : la France, l’Allemagne, l’Espagne, le Royaume Uni et les Pays Bas.Ce dispositif consiste, entre autres, à demander aux passagers concernés, et ce dès leur arrivée, de communiquer leur état de santé, leur domicile pendant leur séjour en Corée du Sud ainsi que leurs coordonnées. Actuellement, seuls les arrivants de Chine, de Hong Kong, de Macao, du Japon, de l’Italie et de l’Iran sont soumis à ce type de contrôles renforcés.Précision : cette mesures spéciale s’appliquera également aux voyageurs qui ont quitté les cinq Etats du Vieux continent et ont transité par un pays tiers, tels que les Emirats Arabes Unis ou la Russie, il y a moins de 14 jours, avant d’arriver sur le sol sud-coréen.